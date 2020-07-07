вторник, 07 юли 2020, 20:00 ч.

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Издирват възрастен мъж от Благоевградско

BNews.bg

Издирват възрастен мъж от Благоевградско

Любен Тодоров е в неизвестност от 1 юли.

Издирват възрастен мъж от село Делвино, Благовоевградско. Любен Тодоров е в неизвестност от 1 юли, съобщиха от полицията в Благоевград.

Издирваният мъж е на видима възраст около 70-75 години, висок около 185 см, със сини очи, с къса бяла коса и слабо телосложение. Любен Тодоров е бил облечен с бяла тениска и черен спортен екип. Бил е обут с черни гумени полуботуши.

Гражданите, които имат някаква информация за мъжа могат да се обадят на тел.112 или в най-близкото управление на МВР.

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