Вили Боршукова връща усмивките на онкоболни деца и възрастни хора (Снимки)

Асоциация „Промени живота си сега!” e учредена от г-жа Вили Боршукова – бизнес дама, коафьор и обикновен човек, която през януари 2010 година минава през ада на рака. Тогава осъзнава колко важно е да не се пренебрегват редовните прегледи, чрез които заболяването може да бъде открито навреме. Сега, чрез Асоциацията събужда съзнанието на хората за нуждата от редовна профилактика, с която да избегнат съдбата й.

Като собственик на салон Магама, Вили Боршукова се грижи за производството и предосатвяне на перуки за онкологично болни деца и възрастни нуждаещи се от перуки. Дейността е трудоемка, изисква се прецизност и бързина за производството, защото нуждаещи те са много.



Асоциацията работи целогодишно за каузата, като всеки има възможност да помогне с каквото може – набиране на средства за лечение, повишаване на здравната култура и информираност на населението, както и популяризиране провеждането на редовни профилактични прегледи. Подкрепа оказват и лекари в различни области, онколози, гинеколози, мамолози, специалисти по вътрешни болести, дерматолози и др.

Благодарение на международното сътрудничество на фирма Магама и английската благотворителна организация THE LITTLE PRINCESS TRUST най-малките ще могат да получат повече безплатни перуки от естетвен косъм. Ние от Асоциация "Промени живота си сега!" знаем от какво огомно значение е това за децата. Една красива естествена перука може да повлияе в някои случаи положително на тяхното лечение.

Сега заедно с общи сили можем да помогнем на повече нуждаещи се деца и млади хора. От инициативата за предоставяне на безплатни перуки от естествен косъм могат да се възползват малки деца и младежи до 18 години. А на всеки 2 години може да подновим вашата перука с чисто нова!

"Тези перуки няма да прикрият лечението или болката ти, а ще увенчаят твоя кураж и смелост.” THE LITTLE PRINCESS TRUST

Посланици на кампанията са популярни личности в България като Яна Маринова, Ива Екимова, Цеци Красимирова и др.