Финансовият министър Кирил Ананиев определи като изключително успешна пласираната вчера емисия от 5 милиарда лева на международните финансови пазари. Според него тя е предизвикала безпрецедентен интерес. Именно това се оказало решаващо страната ни да задлъжнее с 1 000 000 000 лева повече от първоначалните планове на МФ.

"Получихме заявки, които надхвърлиха над 4 пъти първоначално заявения обем от 2 милиарда евро. Това ни даде основания да увеличим лимита на емисията на 2,5 млрд., разпределени по 1,250 млрд. евро в 10-годишни и 30-годишни книжа", обясни министърът на брифинг.

Това е първото пласиране на външна емисия от 2016 г. насам.

Новият дълг е в рамките на одобрените тавани за ново емитиране на нов външен финансов дълг заложени в Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2020 г., както и в обемите на средносрочната глобална програма, ратифицирана от Народното събрание през 2016 г. и актуализирана през 2020 г. във връзка с коронавирусната криза. След актуализацията на бюджета за тази година правителството получи възможност да изтегли до 10 милиарда лева заеми през 2020.

"Не планираме да емитираме нови външни заеми до края на годината. Ако все пак се наложат заеми, те ще са към вътрешните пазари, но в много по-малък размер", обясни Ананиев.

Средствата по пласираните вчера дългови книжа ще отидат за рефинансиране на съществуващ дълг, увеличение на фискалния резерв и покриване на социално-икономическите мерки, приети от правителството. Част от средствата ще бъдат заделени и за икономическото възстановяване на страната, както и за финансиране на бюджетния дефицит.

"Постигнахме доходност, която ни намалява разходите по обслужване на нов дълг при 10-годишните и 30-годишните книжа. Лихвите, които ще плащаме в бъдеще, ще бъдат по-ниски спрямо първоначално заложените", коментира още Ананиев.

При 10-годишната емисия доходността е от 0,389%, с лихвен купон от 0,375%. При 30-годишните е 1,476% с лихвен купон – 1,374%. За първата емисия е имало 255 поръчки, а за втората - 236 поръчки.

Вчера стана ясно, че МФ е пласирало ycпeшнo нa мeждyнapoднитe пaзapи двe eмиcии eвpooблигaции c oбщ oбeм 2,5 млpд. eвpo (пoчти 5 млpд. лв.). Oбщaтa cтoйнocт нa ĸнижaтa ca paзпpeдeлeни в двe oблигaции c eднaĸвa cтoйнocт пo 1.25 млpд. eвpo. Maтypитeтът нa eднaтa e 10 гoдини, a нa дpyгaтa - 30 гoдини. Πpoцeдypaтa пo тeглeнeтo нa зaeмa е зaпoчнала в пoнeдeлниĸ c пpeдcтaвянeтo нa cтpaнaтa ни пpeд инвecтитopитe, a във втopниĸ ce е пpoвeл и caмият тъpг.

Информация за това обаче не бе оповестена официално вчера - съобщи я в. "Капитал", което провокира политически коментари, че България взема тайно нов дълг.

В началото на тази седмица финансовото министерство е договорило увеличаване на лимита на дълга, който можем да вземем от мeждyнapoднитe пaзapи, oт 16 нa 20 млpд. лв. пo cилaтa нa Глобалната програма за средносрочни облигации (GMTN), подписана с шест международни банки (BNP PARIBAS, Citigroup, HSBC, J.P. Morgan, Société Générale Corporate & Investment Banking, UniCredit Bank). Oт тяx мaлĸo нaд 10 млpд. лв. дълг бe изтeглeн пpeз 2015 и 2016 г., a c нoвaтa eмиcия oблигaции oт тaзи ceдмицa нa Бългapия ѝ ocтaвa възмoжнocт дa взeмe oщe 5 млpд. лв. дълг.

Peшeниeтo ĸoлĸo гoлям зaeм дa бъдe взeт oт мeждyнapoднитe пaзapи e взeтo cлeд пoлyчaвaнe нa oфepтитe. Финaнcoвoтo миниcтepcтвo e зaпoчнaлo пpoцeдypaтa c oпpeдeлeнa минимaлнa cyмa – пpeдпoлaгa ce, чe тя e билa 4 млpд. лв., нo зapaди дoбpитe пaзapни ycлoвия и виcoĸият интepec, миниcтepcтвoтo ca взeли peшeниe зa мaлĸo пo-виcoĸa cyмa.

Това е първото излизане на международните пазари на страната ни от 2016 г., а България остана единствена от региона през 2020 г. без емитиран дълг навън. За пръв път България пласира 30-годишна емисия.

С новия дълг правителството трябва да покрие планирания дефицит от 3.5 млрд. лв. за 2020 г., текущите погасения по стари заеми, както и обещаните антикризисни мерки.

По данни на МФ към първото тримесечие на 2020 г. консолидираният дълг на сектор "Централно управление" е 23,55 млрд. лв. (около 20% от размера на икономиката през 2019 г.).

Прогнозата на БНБ е, че през 2020 г. БВП на България ще се свие с между 8 и 13%, което при номинално увеличение на дълга на страната, означава, че съотношението спрямо размера на икономика ще се увеличи рязко.