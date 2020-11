Оспорвана надпревара: И Байдън и Тръмп вървят към победата за Белия дом

Доналд Тръмп предрече "голяма победа" на президентските избори в САЩ, съобщиха световните агенции.

"Ние водим с ГОЛЯМА преднина, но те се опитват да ОТКРАДНАТ Изборите. Никога няма да им позволим да го направят. Не може да се подават гласове след затварянето на изборните Секции!", написа президентът в "Туитър".

I will be making a statement tonight. A big WIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

"Ще направя изявление тази нощ. Голяма ПОБЕДА", заяви той във втори туит.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Социалната мрежа отбеляза веднага като потенциално заблуждаващ туитът на Тръмп за "открадване" на изборите, предава БТА.

Кандидатът на Демократическата партия за президент на САЩ Джо Байдън заяви, че е уверен в спечелването на изборите, съобщиха осведомителнвите агенции.

Той обаче каза, че ще отнеме известно време до обявяването на резултатите. Призова симпатизантите си да бъдат търпеливи и да не губят вяра. "Смятаме, че сме на път да спечелим тези избори", каза Байдън в реч в своя щат Делауер малко след полунощ.

"Уверени сме за Аризона", каза 77-годишният политик, застанал до съпругата си Джил. "Ще спечелим Пенсилвания", добави Байдън.