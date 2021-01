Кралица на кънтрито Доли Партън навърши 75

Тя пише два от най-големите си музикални хитове - "Jolene" и "I Will Always Love You" - в един и същи ден. Първата клонирана овца в света е кръстена на нея през 1996 г. Тя е Доли Партън - една от най-големите кънтри звезди на 20 век, която днес става на 75 години.

Доли Ребека Партън е родена е на 19 януари 1946 г., като е четвъртото от 12 деца в семейството на Ави Лий Керълайн и Робърт Лий Патън. Парите винаги са проблем за семейството, а детството на Партън е белязано от бедност в селските райони на Апалачия. Но първият й контакт с музиката идва именно от семейството й - и най-вече майка й, която пее и свири на китара.

Скоро Партън получава първата си китара от свой роднина и започна да композира собствени мелодии. На 10-годишна възраст вече започва да се изявява професионално, като се появява в местните телевизионни и радио предавания в Ноксвил.

Доли Партън дебютира на сцената на "Grand Ole Opry" едва 13-годишна, като се мести в Нашвил, след като завършва гимназията. Оттам през 1967 г. започва голямата й кариера, като става известна с дуета си с кънтрипевеца Портър Уагънър и участието си в ТВ шоута, в които пародира образа на сексапилна блондинка.

Впоследствие Партън решава да продължи сама по музикалния си път, като стартът на соловата й кариера е белязан от песен, която представлява своебразно "сбогом" с Уагънър - "I Will Always Love You" - песен, която повечето свързат със сърцераздирателното изпълнение на Уитни Хюстън във филма "Бодигард" с Кевин Костнър. Но както самата певица казва: "Ако искаме дъга, трябва да се примирим с дъжда". И продължава сама към големия успех.

Така сред най-големите хитовете на Партън се нареждат едно след друго парчетата "Joshua" (номер едно хит през 1971 г.), "Jolene" (също станал номер едно през 70-те), "The Bargain Store", "Here You Come Again" (първият й кросоувър хит между кънтри и поп, донесъл й първа награда "Грами" през 1977 г.), "9 to 5" и "Islands in the Stream", както и много други. Отличителният й глас и умения като авторка на песни и носят много големи награди. Всъщност списъкът с награди в кариерата й е направо безкраен - седем награди "Грами", десет награди на Американската асоциация на кънтри музиката, пет награди на Академията за кънтри музика и три Американски музикални награди.

Доли Партън има 25 златни, платинени и мултиплатинени плочи в дискографията си, 41 албума в Топ 10 на кънтри чартовете и 25 пъти песните й са оглавявали класацията на "Билборд" за кънтри сингли - рекорд, който остава ненадминат и до днес.

Доли Партън има над 100 млн. продадени копия от сингли, албуми и компилации на физически носител и в дигитален вариант, а за забележителната си музикална кариера е въведена е в "Залата на славата на кънтри музиката" през 1999 г.