сряда, 27 януари 2021, 18:00 ч.
АПИ:
В 13 области в страната продължава да вали сняг
BNews.bg
И днес снеговалежи обхванаха цялата страна. Температурите достигнаха до -11 С, а в 13 области в страната продължава да вали сняг. Те са: Търново, Варна, Габрово, Добрич, Ловеч, Перник, Плевен, Разград, Русе и Силистра, както и по високите части на областите Пазарджик, София и Стара Загора.
Заради снега много населени места останаха без ток, а някои хора бяха дори евакуирани.
Припомняме, че по-рано днес бе съобщено, че снегът остави 25 села без ток в Хасковско.
Без ток останаха и 7 села във Врачанско.
Десетки населени места са без ток и Старозагорско.
А в Шумен спасители от пожарната са евакуирали 10 души от пет автомобила, заседнали в снега между шуменските села Велино и Живково,
В Суворово обявиха бедствено положение заради снега.
Пътните настилки са заснежени или мокри, обработени за движение при зимни условия.
Ограничена е видимостта поради мъгла до 100 м в района на Троянски проход и проход Шипково - Рибарица.
Коментари
Напиши коментар