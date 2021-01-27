И днес снеговалежи обхванаха цялата страна. Температурите достигнаха до -11 С, а в 13 области в страната продължава да вали сняг. Те са: Търново, Варна, Габрово, Добрич, Ловеч, Перник, Плевен, Разград, Русе и Силистра, както и по високите части на областите Пазарджик, София и Стара Загора.

Заради снега много населени места останаха без ток, а някои хора бяха дори евакуирани.

Припомняме, че по-рано днес бе съобщено, че снегът остави 25 села без ток в Хасковско.

Без ток останаха и 7 села във Врачанско.

Десетки населени места са без ток и Старозагорско.

А в Шумен спасители от пожарната са евакуирали 10 души от пет автомобила, заседнали в снега между шуменските села Велино и Живково,

В Суворово обявиха бедствено положение заради снега.

Пътните настилки са заснежени или мокри, обработени за движение при зимни условия.

Ограничена е видимостта поради мъгла до 100 м в района на Троянски проход и проход Шипково - Рибарица.