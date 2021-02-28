Вижте кои са водачите в кандидат-депутатските листи на ГЕРБ

Изпълнителната комисия на ГЕРБ утвърди имената на водачите на листите с кандидати за народни представители. Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов ще води две листи – тези в 25. МИР – София град и 16. МИР – Пловдив град. Лидерът на "Гергьовден", който се присъедини към коалицията ГЕРБ І СДС, Любен Дилов е водач в Бургас, а лидерът на СДС Румен Христов - в 23. МИР в София. Сваленият м.г. министър на вътрешните работи Младен Маринов е водач в София област, а областната управителка на Пловдив Дани Каназирева, която на кметските избори се яви срещу ГЕРБ - в Пловдив област.

Пълните листи на ГЕРБ с кандидатите за народни представители ще бъдат регистрирани утре, 1 март, в РИК в цялата страна.

Ето и пълен списък на водачите на всички листи:

1. МИР – Благоевград – Росен Желязков

2. МИР – Бургас – Любен Дилов

3. МИР – Варна – Проф. д-р Костадин Ангелов

4. МИР – Велико Търново – Проф. д-р Костадин Ангелов

5. МИР – Видин – Росица Кирова

6. МИР Враца – Петя Аврамова

7. МИР Габрово – Томислав Дончев

8. МИР – Добрич – Деница Сачева

9. МИР – Кърджали – Цвета Караянчева

10. МИР – Кюстендил – Христо Терзийски

11. МИР – Ловеч – Николай Нанков

12. МИР – Монтана – Ирена Димова

13. МИР – Пазарджик – Екатерина Захариева

14. МИР – Перник – Кирил Ананиев

15. МИР – Плевен – Проф. д-р Григор Горчев

16. МИР – Пловдив град – Бойко Борисов

17. МИР – Пловдив област – Дани Каназирева

18. МИР – Разград – Десислава Атанасова

19. МИР – Русе – Красен Кралев

20. МИР – Силистра – Тодор Тодоров

21. МИР – Сливен – Десислава Танева

22. МИР – Смолян – Д-р Даниела Дариткова

23. МИР – София град – Румен Христов

24. МИР – София град – Росен Желязков

25. МИР – София град – Бойко Борисов

26. МИР – София област – Младен Маринов

27. МИР – Стара Загора – Красимир Вълчев

28. МИР – Търговище – Теменужка Петкова

29. МИР – Хасково – Делян Добрев

30. МИР – Шумен – Красимир Вълчев

31. МИР – Ямбол – Д-р Димитър Рунков