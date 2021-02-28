неделя, 28 февруари 2021, 14:00 ч.
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Вижте кои са водачите в кандидат-депутатските листи на ГЕРБ
BNews.bg
Изпълнителната комисия на ГЕРБ утвърди имената на водачите на листите с кандидати за народни представители. Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов ще води две листи – тези в 25. МИР – София град и 16. МИР – Пловдив град. Лидерът на "Гергьовден", който се присъедини към коалицията ГЕРБ І СДС, Любен Дилов е водач в Бургас, а лидерът на СДС Румен Христов - в 23. МИР в София. Сваленият м.г. министър на вътрешните работи Младен Маринов е водач в София област, а областната управителка на Пловдив Дани Каназирева, която на кметските избори се яви срещу ГЕРБ - в Пловдив област.
Пълните листи на ГЕРБ с кандидатите за народни представители ще бъдат регистрирани утре, 1 март, в РИК в цялата страна.
Ето и пълен списък на водачите на всички листи:
1. МИР – Благоевград – Росен Желязков
2. МИР – Бургас – Любен Дилов
3. МИР – Варна – Проф. д-р Костадин Ангелов
4. МИР – Велико Търново – Проф. д-р Костадин Ангелов
5. МИР – Видин – Росица Кирова
6. МИР Враца – Петя Аврамова
7. МИР Габрово – Томислав Дончев
8. МИР – Добрич – Деница Сачева
9. МИР – Кърджали – Цвета Караянчева
10. МИР – Кюстендил – Христо Терзийски
11. МИР – Ловеч – Николай Нанков
12. МИР – Монтана – Ирена Димова
13. МИР – Пазарджик – Екатерина Захариева
14. МИР – Перник – Кирил Ананиев
15. МИР – Плевен – Проф. д-р Григор Горчев
16. МИР – Пловдив град – Бойко Борисов
17. МИР – Пловдив област – Дани Каназирева
18. МИР – Разград – Десислава Атанасова
19. МИР – Русе – Красен Кралев
20. МИР – Силистра – Тодор Тодоров
21. МИР – Сливен – Десислава Танева
22. МИР – Смолян – Д-р Даниела Дариткова
23. МИР – София град – Румен Христов
24. МИР – София град – Росен Желязков
25. МИР – София град – Бойко Борисов
26. МИР – София област – Младен Маринов
27. МИР – Стара Загора – Красимир Вълчев
28. МИР – Търговище – Теменужка Петкова
29. МИР – Хасково – Делян Добрев
30. МИР – Шумен – Красимир Вълчев
31. МИР – Ямбол – Д-р Димитър Рунков
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