Побой прати 62-годишен мъж в болница във Врачанско

Мъж е в болница след сбиване във Врачанско, съобщиха от полицията, цитирани от DarikNews.



На 1 март в 08:30 часа е получено съобщение,че в стопанския двор в село Нефела, е възникнал скандал между двама мъже, който прераснал в побой.

В болница е настанен 62-годишен мъж. В Районно управление-Враца е задържан 28-годишен мъж.

По случая е образувано досъдебно производство.