вторник, 02 март 2021, 15:30 ч.

На 1 март в 08:30

Побой прати 62-годишен мъж в болница във Врачанско

BNews.bg

Побой прати 62-годишен мъж в болница във Врачанско

В Районното управление е задържан 28-годишен мъж=

Мъж е в болница след сбиване във Врачанско, съобщиха от полицията, цитирани от DarikNews.

На 1 март в 08:30 часа е получено съобщение,че в стопанския двор в село Нефела, е възникнал скандал между двама мъже, който прераснал в побой.

В болница е настанен 62-годишен мъж. В Районно управление-Враца е задържан 28-годишен мъж.

По случая е образувано досъдебно производство.

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