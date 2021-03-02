вторник, 02 март 2021, 15:30 ч.
На 1 март в 08:30
Побой прати 62-годишен мъж в болница във Врачанско
BNews.bg
В Районното управление е задържан 28-годишен мъж=
Мъж е в болница след сбиване във Врачанско, съобщиха от полицията, цитирани от DarikNews.
На 1 март в 08:30 часа е получено съобщение,че в стопанския двор в село Нефела, е възникнал скандал между двама мъже, който прераснал в побой.
В болница е настанен 62-годишен мъж. В Районно управление-Враца е задържан 28-годишен мъж.
По случая е образувано досъдебно производство.
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