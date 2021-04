4 съвета за начинаещи при eSports залози

Ако четете този материал, най-вероятно няма нужда да отговаряме на най-популярните и често срещани въпроси по темата: какво са електронните залози и кой залага на тях? Ако вярваме на анализаторите и брандовете като Bet365 България, секцията с така наречените eSports - другият вариант за именуване - става все по-популярна. По последни данни около 430 милиона души са ревностни почитатели на тези дисциплини, следователно има причина и все по-често същите да търсят варианти, с които да повишат удоволствието от гледането на такива. Букмейкърите също насочиха вниманието си в тази посока и се постараха да отговорят и на най-големите изисквания, като в следващите редове ще посочим и някои от основните съвети, когато решим да правим спортни прогнози.

1. Разнообразието

В случай, че не знаете какво са електронните спортове, това са добре познати компютърни игри, на които професионални геймъри премерват сили. Съгласни сме, че точно тази секция не звучи като спорт и често се нарича развлекателен спорт, но дори и като такъв, динамиката и обратите са повече от очаквани. Най-честите заглавия, които бихме срещнали са Counter-Strike:GO, League of Legends, Dota 2 и Fortnite. Точно те се смятат за така наречения чадър, но като цяло индустрията е доста по-мащабна. Откриваме присъствието на FIFA, Rainbow Six: Siege, Call of Duty и още много други. Следователно изборът ни трябва да е насочен към онези оператори, които имат и по-сериозен и широк спектър.

2. Опознайте участниците

Това е наистина е малко по-обемната задача. Електронните спортове навлизат в медийното пространство и вече ще открием наличието на информация почти навсякъде, но не трябва да забравяме и още нещо - няма страна, в това число и България, която да не разполага с отбори. Конкуренцията е доста голяма, като всяка следваща година се увеличава, а това прави изборът ни и малко по-труден. Трябва да познаваме отборите или индивидуалните състезатели, да разгледаме тяхната статистика, особено ако сме нови почитатели на тази дисциплина. Добрата новина е, че тяхното представяне от предишни сезони може да се открие в стрийминг платформите и това също е плюс. Отново там, както и в различните анализаторски платформи, можем да се допитаме за правила, предстоящи турнири и още много други. Достъпът е напълно свободен и е препоръчително да се възползваме от колкото се може повече анализи - все пак това не е футбол, който всички познаваме.

3. Пазарите

Очевидно е, че ще са различни, но същевременно трябва да заявим, че са и много оригинални. Ако някога сте играли вечната класика Counter-Strike, най-вероятно си спомняте, че първият рунд започва винаги с пистолети, следователно ще попаднем на точно такъв пазар: кой ще е победител в първи пистолетен рунд. След това имаме опция да изберем под/над спечелени фрагове на даден играч или като цяло на отбора. Свободни сме да изберем победител за карта, както и на колко карти ще се излъчи победителя. Класически залози като краен победител също са налични. И все пак, за да добием представа, трябва да направим още една важна стъпка.

4. Опознаването на електронния спорт

Електронните спортове са на приблизително 30 години, а това е впечатляващо, имайки предвид постиженията на този етап. По-важното е, че ако никога не сте играли електронни игри, то тогава трябва да изгледате поне една-две срещи, за да разберете каква е целта, какво изобщо се случва на екрана - реномираните брандове предлагат директен стрийм на събития - и едва след придобиването на някаква яснота, да започнете забавлението. Всяка игра има някои особени термини, които определено не са стандартизирани, за да можем да кажем, че ако гледаме един електронен спорт, лесно ще прехвърлим знанията си на друг. Положителната страна на нещата е, че някои събития идват директно с коментарно студио, за да може новите зрители да разберат какво наистина се случва.

Като цяло трябва да знаем, че електронните спортове не само претендират за доста сериозни успехи и внимание, но са на път да се превърнат в първия развлекателен спорт, който ще се бори за олимпийско признание. До голяма степен ще забележим, че и редица почитатели насочват вниманието си в тази посока - разнообразието е добре дошло, а в този случай говорим и за нещо различно. Обърнете им внимание и ако ви харесат, възползвате се от условията.