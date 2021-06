Международен успех за Иван и Андрей

С международен отзвук бе белязано първото голямо събитие на Bulgaria Wants You за 2021. Безплатната конференция „Живот и кариера – Защо в България?“ ще се състои на 12 юни в Sofia Event Center, а целта на събитието е да се запознаят посетителите с възможностите за кариерно развитие у нас. Във форума ще участват топ специалисти от света на бизнеса и едни от най-големите и отговорни работодатели в България. Сред официално обявените лектори се открояват Николай Василев (икономист), Ани Цолова (журналист), доц. д-р Георги Бърдаров (преподавател), Димитър Караиванов (IT специалист) и предприемачите Дарин Маджаров, Геновева Христова, Иван Георгиев, Евгени Борисов и Светлин Наков.

Основателите на платформата Bulgaria Wants You Иван Христов и Андрей Арнаудов разкриха, че интерес към проекта е проявила втората по гледаемост телевизия във Франция – France 3. Екип на предаването „Ние, европейците“ е подготвил и излъчил 30- минутен документален репортаж за демографската криза у нас и възможностите за нейното преодоляване:

„През месец май с нас се свърза екип на „France 3“, който по темата за демографската криза в България се беше спрял именно на платформата BWY, като модел за връзка между големите компании и българите, живеещи по света и у нас. Горди и щастливи сме, че втората най-гледана френска телевизия ни е забелязала, но това, което ме натъжава, е, че почти никой в България не ни е потърсил сам, за да разказваме за платформата си. Ако не бяха медийните ни партньорства, многото ни контакти в нашите среди и най-вече bTV, публиката изобщо нямаше да знае за това, което правим” сподели Андрей Арнаудов.

Поради огромния интерес и спазването на противоепидемичните мерки, местата за събитието са вече изчерпани, а регистрацията прекратена. Въпреки това хората, които имат интерес към конкретна тема, лектор или компания, могат да проверят за свободни места в залата, в деня на самото събитието. При наличието на такива, ще се допускат гости без предварителна регистрация.

