петък, 18 юни 2021, 15:30 ч.
От днес
Болница "Лозенец" официално е с ново ръководство
BNews.bg
Начело на лечебното заведение застава хирургът Радосвет Горнев.
Болница "Лозенец" вече е с ново ръководство. То е отразено в търговския регистър.
Начело на лечебното заведение застава хирургът Радосвет Горнев. Така се слага край на 23-годишното управление на бившия директор Любомир Спасов. Той беше уволнен от здравния министър Стойчо Кацаров. Мотивите - извършване на незаконни трансплантации и други нарушения в лечебното заведение.
Коментари
Напиши коментар