Момичетата от Second to None избухнаха с дебютния си сингъл All alone (Снимки, Видео)

Групата Second to None e рок банда от 4 момичета. Още с премиерата на дебютният им видео клип към песента All alone привличат огромен интерес към творчеството си и попадат в полезрението на международни музикални скаути, а новината за премиерата на дебютният им видеоклип изненадващо е отразена дори във френското издание rokmetalmag.fr

Музикалният стил на формацията е хард рок, мелоди-чен пънк и хеви метъл. Към момента в репертоара им са включени песни на Led Zeppelin, Black Sabath, AC/DC, Iron Maiden, Guns `n Roses, Radiohead, Green Day, Metallica и др. Изпълняват също така и авторски песни, за които подготвят аудио и видео записи.

Second to None са: ТЕДИ(18)–бас китара; ЛОРА(18)–соло китара; ВЯРА(18)–барабани; МОНИ(16)–вокал

Групата е създадена в началото на 2019 г. в гр. Варна, като естествено продължение на музикалните уроци на Лори и Теди в RockSchool Варна. Стартът е даден заедно с Вяра, а по-късно се присъединява Мони.

Още с появяването си на сцена момичетата допадат на публиката и участията им се превръщат зареждащо рок шоу, от което публиката е очарована. Получават покани и реализират успешни участия по време на училищни концерти, фестивали и мотосъбори. Свирят и в редица върненски клубове.

Изявявали са се на:

- рок и бирен фест Let it Beer – Аспарухово, Варна

- мотосъбора Varna Bike Week 2020 – Камчия (в гала вечерта, като група изненада)

- честванията на Съединението в гр. Добрич, като съпорт на група Епизод

- фестивала Spirit of Rock SUMMER NIGHTS Vol.8, 2020

- Младежки фестивал „Рок до края на света”, Враца

- фестивала End of Silence, 2021

- концерт July Morning 2021, Камен бряг, Каварна

- 3-ти мото-събор на МС„Дунавски братя”, Русе

- често гостуват в Spirit of Rock, Хале3 и club Smile във Варна



На 8 април 2021 г. момичетата официално влизат в Студио 2, за данаправят първите си професионални записи. С две от авторските си песни All alone и Folow you участват в два национални музикални конкурса – Music Eleveator на koncerti.bg (в надпревара с 30 други групи) и Музикален акселератор на Rockschool София и Urban House Studio (в надпревара с над 80 кандидати), където веднага печелят сърцата на журитата и поредица от престижни награди в двете съревнования.



Следват интервюта по БНТ за предаването 100% БУДНИ и по БНР, програма Христо Ботев за предаването „Аларма”.



Групата работи усилено по нови авторски песни, за които планира да реализира записи и видеопродукции, като така подготвя и матeриал за първия си албум.