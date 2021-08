Преди няколко дни Мишо Шамара публикува снимка от болнично легло, но не разкри причината за потърсената медицинска помощ. Варненският рапър, който заряза кариерата и имигрира в САЩ, е с усложнения след ваксина, научи Lupa.bg.

"Buddy got the vaccine now look at you", написа Шамара в социалната мрежа. С това стана ясно, че е получил усложнение след ваксинация.