вторник, 12 октомври 2021, 14:30 ч.

Опасност!

Мощно земетресение на Крит, има опасност от цунами

BNews.bg

Мощно земетресение на Крит, има опасност от цунами

Това съобщи Европейският сеизмологичен център

Земетресение с магнитуд 6.3 по Рихтер удари гръцкия остров Крит, съобщава Европейският сеизмологичен център.

Трусът е регистриран в морската зона югоизточно от Крит. Епицентърът бил на 30 км югоизточно от Закрос, а огнището - дълбочина 5 км.

Земетресението е усетено в Родос и други беломорски острови, но и в районите на Атика.

Издадено е и предупреждение за опасност от цунами.

* BNews.bg не носи абсолютна никаква отговорност за изразените от читателите/потребителите мнения и/или коментари. Всеки читател/потребител, който публикува мнение и/или коментар под публикация/статия в BNews.bg като свободен посетител, или чрез регистрацията си от Фейсбук, декларира, че се съгласява с Общите условия за ползване на сайта BNews.bg. ВИЖТЕ ТУК!

loading...

Коментари

Напиши коментар

Коментари

Международни

Всички новини от Международни

Последни Най-коментирани Най-четени