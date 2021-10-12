Мощно земетресение на Крит, има опасност от цунами

Земетресение с магнитуд 6.3 по Рихтер удари гръцкия остров Крит, съобщава Европейският сеизмологичен център.

Трусът е регистриран в морската зона югоизточно от Крит. Епицентърът бил на 30 км югоизточно от Закрос, а огнището - дълбочина 5 км.

Земетресението е усетено в Родос и други беломорски острови, но и в районите на Атика.

Издадено е и предупреждение за опасност от цунами.