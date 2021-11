Най-успешните онлайн ротативки в България

Едни от най-предпочитаните игри, предлагани в сайтовете на букмейкърите, са онлайн слотовете, които са популярни още като ротативки. Преди години те можеха да се намерят само в специализирани наземни казина и заведения, но вече са в интернет пространството и можем да ги играем от телефона, компютъра или таблета си където и да се намираме.

Заради огромния интерес към тях всеки букмейкър се старае да увеличава непрекъснато броя на предлаганите ротативки онлайн. Заглавията са стотици и са с най-различна тематика. Най-популярни са тези с всякакъв вид плодчета като символи, но има и такива с пирамиди или историческа насоченост, които ни връщат в древните Рим и Египет. Сред другите слотове, които можем да видим, са с популярни герои от филмите, както и футуристични, изправящи ни в "битки" с дракони и други митични чудовища.

Играе се изключително лесно - само с едно натискане на бутона за завъртането на "барабаните", след което следите как ще се наредят фигурите. Печалбите вече не се формират само от една линия, а са най-разнообразни - може да са диагонали, комбинация от колонки и какво ли още не. Има вариант да играете както с реални пари, така и безплатно, само за удоволствие. Втората опция е добра като за начало. В сайта Betenemy, например, има налични слот игри, които са в безплатен демо режим. Те са почти 200 на брой, като ще намерите някои от най-популярните заглавия, сред които 40 Super Hot, Book of Dead, Book of Ra, Versailles Gold, Kings of Cash, Flaming Hot, Extra Stars, Cashville, Dice and Roll, Throne of Egypt и други. Използвайки безплатни версии, можете да "опипате" ритъма на ротативката, да разучите различни стратегии и т.н. Това ще Ви помогне, когато започнете да залагате реални пари. Освен това, за да опитате демо-версиите на повечето слотове не е нужно да се регистрирате в сайта, тъй като те са винаги напълно достъпни и така, преглеждайки ги, ще можете по-добре да се ориентирате към букмейкъра, в който да си направите акаунт вбъдеще.

Всички лицензирани сайтове за залози в България имат богат сектор с въпросните слотове, които са под шапката на бутона "казино". Влизайки във всяка една от игрите имате избор - дали да играете с истински средства или безплатно. При втория избор получавате виртуален баланс от точки, които се увеличават или намаляват в зависимост от комбинациите, които се получават на екрана. Първият вариант пък е абсолютно същият, но точките са истински пари. Хубавото е, че ако не сте запознати с точната цел на някоя от игрите, можете да натиснете информационния бутон, където да прочетете подробно какви са правилата и как се формират печалбите.

Отделните заглавия се конкурират по различни критерии, сред които степен на волатилност и възвращаемост, брой печеливши линии, бонус рундове, специални Scatter и Wild символи и други елементи. Така всяка една ротативка може да Ви донесе съвсем различна емоция от тези, които сте опитали преди това.

Слотовете са на различни производители. България може да се гордее, тъй като именно наши компании са сред най-добрите разработчици на казино онлайн игри в световен мащаб. Това са CT Gaming и EGT (Euro Games Technology). Те предоставят продукти, които се конкурират с всички и са предпочитани за много казино брандове по цялата планета. Други известни провайдъри са Microgaming, Net Entertainment, Evolution Gaming, NextGen Gaming, Play’N GO, Playtech, Amatic, Yggdrasil и други.

Със сигурност ротативките си остават един от най-любимите сектори за привържениците на залозите, като едно от предимствата им е, че са достъпни по всяко време на денонощието. Естествено, трябва да се играе с мярка, тъй като хазартът може да доведе до зависимост.