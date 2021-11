Break me е новото видео на Second to None

С едно смущаващо "Break me" излизат Second to None за третия си сингъл. Това просто е най-депресиращата ни песен - единодушни са момичетата.

Една история за реакцията на прохождащата душа в катакомбите на озлобеното ни време. История за отчуждението, депресията, болката и екстремните емоции. Разказ за пробуждане и необуздан бунт.

Какво ще се случи с героите във видеото разберете сами, като изгледата премиерата на клипа в 00:00 ч на 30 октомври.

Ден преди Хелоуин заявката за дебютния албум на групата е подпечатан с чукове и кръв по екрана на разбития ти персонален телевизор.

Second to None са Лора, Теди, Вяра и Мони - четирите рок мацки от Варна, които забиват здрав рок. След поредицата от концерти през лятото из цялата страна и незабравими срещи с феновете те затвърдиха позициите си на сериозна банда и продължават работа по така очаквания първи албум. В отговор на многобройни запитвания от феновете момичетата обещаха да качат траковете дори и без клипове, за да стигнат песните им по-скоро до публиката. За радост на слушателите хитовата им песен All Alone вече прозвуча по Z-rock, а заедно с This is War и по новото BADROCK radio. Около Second to None става все по-интересно и забавно. Очаквайте рок продължението!