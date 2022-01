Можем ли да играем на ротативки чрез Betano Mobile

В случай, че не сте чували за Бетано, сега е моментът да разберете - това е сравнително нов букмейкърски сайт, който току-що получи лиценз за България!

Именно затова сме и толкова развълнувани да отговорим на едни от най-често задаваните въпроси и да ви представим популярното betano приложение, което предлага казиното. Нека да започваме!

Какво предлага Betano Mobile?

Преди да преминем към частта, в която е описано как и какво имаме възможността да играем, нека направим кратък обход на апликацията.

Тя съдържа абсолютно всичко, което можете да откриете в сайта на казиното - спортна и казино секция, ротативки, поле за регистрация, всички опции за залагане, кеш-аут, залози на живо, пряко предаване, демо слотове. Нещата, по което се различава от сайта, обаче, са две:

●Дизайн

Разбира се, поради различните размери и параметри, дизайнът на сайта не може да бъде еднакъв за компютрите и мобилните устройства. Приложението има свой собствен дизайн, пригоден за телефони и таблети.

●Заета памет

Когато определена апликация бъде изтеглена на мобилното устройство, тя заема частица памет в него. Отварянето на сайта, от друга страна, не “гълта” никаква памет в устройството.

Всичко останало е същото! Опциите и функциите на букмейкъра не се променят.

Как мога да играя?

За съжаление, все още различните операционни системи имат различен начин на сваляне на апликацията, тъй като Google Play Store не поддържа приложения от хазартен характер. Докато това е кака, показваме ви как можете да се сдобиете с Betano Mobile:

●Android

За да играете през мобилно приложение, първо трябва да го инсталирате. Това става, като влезете през телефона/таблета си в мобилната версия на Бетано. Трябва да получите съобщение, което гласи, че е налично мобилно приложение с бутон “Download”. Щракнете върху него, за да започнете изтеглянето и изчакайте процеса да приключи.

След това ще можете да откриете апликацията в своята папка с изтеглени файлове. Щракнете върху файла и разрешете инсталирането от неизвестни за устройството източници. Файлът трябва да може да бъде инсталиран и на началния Ви екран да се появи икона.

●IOS

Потребителите на IOS могат да изтеглят приложението директно от App Store чрез търсене или през официалния сайт на Бетано.

Какви ротативки се предлагат в мобилната версия?

Казано накратко - всички, които се предлагат и в сайта! Ето и кои са по-популярните и интересни от тях:

●Fishing Cash Pots

Играе се с 5 барабана и 10 печеливши линии. Рибарската тематика определено много би допаднала на онези от вас, които си падат по риболова.

●Star Clusters

Ротативката има 96.54% възвръщаемост - т.е. висока. Редовно се появяват златни уайлд символи, а множителят на печалбата е ограничен.

●Maximus Payus

Това не е от най-популярните ротативки, но това не означава, че не е забавна. Играта е с 5 барабана, но няма прогресивен джакпот и специален залог.

●Wild Toro

Слотът е с 4 реда и 5 барабана, като предлага 178 свързващи печеливши линии. Тематиката е свързана с бика Ел Торо и матадора Диаз младши.

●Book of Secrets

На пръв поглед, Book of Secrets комбинира класиките Book of Ra и Riches of Ra. Играта е с 5 барабана и 10 печеливши линии, а възвръщаемостта е малко над 96%.

●Centurion

Ако си падате по Древен Рим, определено ще си паднете по тази ротативка. Ярка и детайлна, с 5 барабана и 20 линии.

Заключение

Мобилното приложение на Бетано може да предложи много повече, отколкото повечето от нас предполагаха. То представлява огромно удобство за онези, които нямат възможност да бъдат пред настолен компютър или лаптоп, за да играят.

За по-подробна информация, новини, ъпдейти и ревюта, посетете сайта на BetEnemy!