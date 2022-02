Как се трупат джакпотите в казиното на Bet365

Казиното на британската хазартна компания Bet365 е едно от най-реномираните в онлайн пространството. В казиното на Бет365 има доста ротативки, като е налична и отделна секция Казино на живо, в което може да се играят рулетка и блекджек с реални крупиета. Играчи от цял свят посещават Bet365 казиното, а една от основните причини е слотовете с натрупващ се джакпот. В Бет365 ще намерите няколко на брой джакпотни игри, които имат и отделна категория в казиното.

Как се трупат джакпотите на игрите в Bet365 Казино?

Бет365 предлага над десетина слот игри, които са на уважавания доставчик на казино софтуер Playtech. Някои от джакпотите в игрите достигат над 1 млн. лева като те постоянно нарастват. Джакпот наградите се трупат с част от залозите на всеки потребител в казиното на бет365. При прогресивните джакпоти малка сума от залога на всяко завъртане допринася за нарастването на джакпота. Така когато вие играете на джакпотните игри в Бет365 казино също допринасяте за увеличението на голямата награда. Но пък точно вие може да сте големият късметлия, който да спечели джакпота на някоя от ротативките на британския хазартен оператор.

Кои са известните джакпотни игри в казиното на Bet365?

Age of the Gods Furious 4 е eдно от предложенията на Playtech, на което може да спечелите джакпот. При писането на този материал натрупаният джакпот е близо 500 000 лева. Играта е класическа с 5 барабана и 20 печеливши линии. Age of the Gods Furious 4 е базирана на древногръцката митология, като тази тематика е интересна за много казино играчи. Освен че може да спечелите голям джакпот, забавлявайки се на този слот, вие може да получите и бонус безплатни завъртания. Колкото по-голям е вашият залог, толкова по-голяма джакпот сума може да ударите, така че шансовете ви за страхотна печалба зависят изцяло от вас.

Сред джакпотните игри на казино Бет365 намираме и Gladiator Road to Romе. На този слот на Playtech се трупат най-големите джакпоти и в момента той е близо 1.5 млн. лева. Играта е с римска тематика, както се подразбира от името. 25-те печеливши линии ви дават добри шансове за печалба. Ако сте фен на известния филм „Гладиатор“, то слотът Gladiator: Road to Rome ви хареса и ще се забавлявате, а в същото време може да спечелите внушителна сума от джакпотите в Bet365 казино.

Слотовете на казиното на Бет365 включват и джакпотни игри на маса. Точно такава е Dragon Jackpot Roulette, на която също се трупа голяма премия. Вашите залози ще помогнат за повишаването на джакпота на играта по всяко време. След като стартирате играта ще забележите, че тя има сравнително прост интерфейс. Той е съчетан с атрактивни цветове и мистична китайска естетика. Най-изявените аспекти на дизайна на играта са драконовите люспи и драконовите глави. Тази игра има само една нула, така че е много подобна на европейската рулетка по геймплей и външен вид, а залогът на едно число плаща 35:1. Залагането е лесно и е доста стандартно за игра на рулетка. С умерени залози вие може да реализирате огромни печалби на Dragon Jackpot Roulette в bet365 казино най-вече заради натрупващия се джакпот.