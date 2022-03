Топ 10 най-нови слот игри от Sesame казино

От близо десет години Sesame представлява една от най-популярните вериги физически игрални зали. От миналата, 2021-ва година, компанията е и на пазара за онлайн казино услуги. Появата на марката в интернет пространството не просто затвърди лидерските й позиции у нас, но и й спечели и много нови верни почитатели. Те отдават предпочитанията си и се доверяват на Sesame казино поради много причини, но главно защото компанията постоянно разнообразява портфолиото си с нови игри.

Най-често новите попълнения в Сезам са в сектор слот машини. По традиция, ротативките представляват близо 80% от казино услугите на един оператор. А в Sesame броят им постоянно се покачва. Нека, например, разгледаме последните им топ десет нови предложения.

Big Bass Bonanza

Big Bass Bonanza представлява една от търсените за последните няколко месеца слот машини в мрежата. Съвсем очаквано Сезам я добавиха и в своя сайт. Продуктът е дело на небезизвестния разработчик Pragmatic Play и представлява класическа ротативка с пет барабана. Тя е с доста висока степен на възвращаемост на инвестицията, над 96%, има специални символи (особено интересни са скетърите), а освен това и опция за спечелване на допълнителни безплатни врътки.

Bigger Bass Bonanza

Можем да кажем, че Bigger Bass Bonanza е подобрената нова версия на Big Bass Bonanza. Промените в нея са следните: още по-високо RTP, достигащо почти 97%, наличие на бонус игра, по-висока волатилност и много по-голям шанс да получите вградения мултиплаер за повишаване на вашата потенциална печалба.

Gems Bonanza

Gems Bonanza е поредната нова игра в Сезам от лидерите в бранша с ротативки, Pragmatic Play. Този видео слот е с RTP 96.6%, има висока волатилност и е подходящ за мобилни устройства. Gems Bonanza ви провокира да търсите еднакви символи със скъпоценни камъни, за които ви очакват множество награди и изненади като опция за преследване на прогресивен джакпот.

Gonzo Cash

Gonzo Cash е не по-малко търсена и изключително обичана напоследък слот машина в интернет. Тя е разработена от талантливия екип на NetEnt. Gonzo Cash се отличава с готин дизайн, посветен на конкистадора Гонсало Писаро. В играта има общо 7 символа, като ако ударите трите специални Free Fall получавате право на 10 безплатни врътки.

Wild West Gold

Wild West Gold е създадена от Pragmatic Play и има възвращаемост на инвестицията от цели 96.6%. Тази ротативка има функцията за автоматична игра и опция за спечелване на безплатни врътки. Wild West Gold, също така, е с класическа структура: разполага 40 печеливши линии и 5 барабана.

Gates of Olympus

Очевидно е, че повечето от новите попълнения в Сезам платформата са на Pragmatic Play. Gates of Olympus е поредното такова и както става ясно от името му, то е посветено на гръцката митология. В играта ще се натъкнете на 20 печеливши линии, 5 барабана и повече от задоволително RTP – около 96.8%.

Great Rhino Megaways

Great Rhino Megaways е още едно попълнение от Pragmatic Play и е част от популярната слот поредица Megaways. В тази игра възвръщаемостта на инвестицията е на добро ниво (около 96%), а освен това има множество мултиплаери, цели четири опции за спечелване на безплатни врътки и множество бонуси, характерни за Megaways серията.

John Hunter and The Book of Tut

John Hunter and The Book of Tut е новото приключенско попълнения в колекция от видео слотове в Сезам. Тази игра е разработена от Pragmatic Play и ще ви заинтригува със супер увлекателен геймплей, простиращ се върху 3 реда, 5 барабана и общо 10 печеливши линии. Имайте на предвид, че продуктът е с висока волатилност и също предлага опция за получаване на безплатни врътки.

Wild Wild Riches

Wild Wild Riches предлага над 576 начина за спечелване на средства и ви вкарва в дивата среда на остров Емералд, за да събирате интересни символи като лули, сърца, диаманти и късметлийски подкови. В играта има 5 барабана, безплатни врътки и мултиплаер за още по-атрактивна печалба.

Madame Destiny Megaways

Madame Destiny Megaways е поредното ново попълнение от Megaways поредицата в Сезам. И тя е дело на Pragmatic Play с апетитното RTP от 96.66% и цели 200 074 начина да реализирате печалба.