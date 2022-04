Ученици подкрепиха с концерт кампанията на Фондация ”С любов към теб” и Code Health TV-“Слънчевите спортисти на България”

На 11 април се проведе Благотворителен фолклорен концерт в подкрепа “Слънчевите спортисти на България”, организиран от 140. СУ "Иван Богоров" , фондация “ С Любов към ТЕБ / With Love to You” и медийната подкрепа на единствената здравна телевизия Code Health TV, в Държавен Музикален и Балетен Център - София.

Кампанията „Слънчевите спортисти на България“ на Фондация „С Любов към ТЕБ / With Love to You и единствената здравна телевизия, Code Health TV, е провокирана от министъра на младежта и спорта в последния служебен кабинет, Андрей Кузманов, който прие „за своя лична кауза“, да подкрепи медалистите от Световните игри на хора със Синдром на Даун.

Фондация „С Любов към ТЕБ / With Love to You“ и Code Health TV, подкрепят слънчевите деца, с треньор Слав Петков / FAPA Bulgaria, за да продължат да носят медали за България. Инициативата стартира на няколко етапа в София и Сандански, от където е Сашо Александров, един от атлетите, който ще се бори за медал в Чехия през месец Юни.

Събитието бе подкрепено финансово и от представители на Детско-юношеската школа към ПФК Славия / Академия Славия. Децата от школата, част от които е и сина на Роксана Кирилова, основател на фондация „С Любов към теб“, излязоха на сцената на Държавен музикален и балетен център - София със своя треньор Мариян Стоянов, за да подкрепят своите връстници по пътя на спорта и да покажат, че усилията ни като общество, не са напразни.

По повод следващото благотворително събитие на фондация “С Любов към ТЕБ / With Love to You”, което ще се проведе на 29 май в гр.Сандански, с подкрепата на Община Сандански, Роксана Кирилова споделя: “Очакваме проектът “С любов към спорта” и каузата “Слънчевите спортисти на България” да бъде подкрепена от редица известни български имена, които ще бъдат официално поканени от кмета на града- Атанас Стоянов за да дадат своя личен пример, че спортът сплотява различните и прави победители хора, които вярват в стойностните неща.”

Благодарим на всички хора и големи медии, които се включват в нашата инициатива и подкрепят надеждата за по-добро бъдеще и спортни успехи на тези деца. Доброто е заразно и нека всички застанем зад „Слънчевите спортисти на България“.