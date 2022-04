5 причини да изберете Betway казино онлайн

Betway e английски букмейкър, който от началото на годината вече има издаден лиценз за извършване на хазартна дейност в България. Компанията оперира у нас чрез своя регионален сайт betway.bg и предоставя онлайн казино игри и спортни залози на българските фенове. Топ игрите на бранда могат да бъдат намерени в Betway казино, където ви очакват още прогресивни джакпоти и игри с минимален залог. Както ви споменахме, казиното е от скоро на нашия пазар и поне за момента няма да намерите в него разнообразието от игри, на което сте свикнали. Доказаният в чужбина букмейкър обаче е в България и ще посочим 5 причини, заради които да се спрете на него.

1. Най-популярните игри в Европа

Онлайн казиното на Betway си партнира с доставчика на софтуер iGaming и това му отрежда място сред топ казината в България. Във фонда се поддържат най-популярните игри не само у нас, но и в Европа. В дигиталното казино на английския букмейкър има три раздела - “Казино”, “Вегас” и “Казино на живо”. Игрите в първите две секции са идентични. Там можете да намерите най-известните предложения на слот игри - Emperor of the Sea, Immortal Romance, Avalon, както и брандовите слотове, като Game of Thrones и Lara Croft: Tomb Raider. Класическите ротативки и видео слотове ви очакват в категорията “Вегас”. Предпочитащите видео покера пък имат възможност да пробват заглавия, като Bonus Deuces Wild и Jacks or Better. В игрите на маса можете да се забавлявате с любимите ви игри с карти. Феновете на казино на живо също ще останат доволни от опциите. Там ще намерят разнообразие от топ игри с истински крупиета - покер, рулетка, бакара, блекджек и шоу игри, сред които известните и от телевизионния ефир “Монополи” и “Сделка или не”.

2. Безплатни демо версии

В онлайн казиното ще намерите демо версии на някои от най-известните игри. Можете да ги пробвате напълно безплатно, дори не е нужно да си правите регистрация. Компанията предлага и информация за всяка демо игра. Това е отлична възможност да се запознаете с правила и тънкостите на игрите, преди да заложите реални пари.

3. Добър бонус за нови клиенти

Реномираният букмейкър навлезе на българския пазар с атрактивни предложения за нови клиенти. Офертата за онлайн казино за добре дошли е в размер на 100% до 200 лева. Изискванията са играчът да направи първи депозит за минимум 10 лева. Бонус предложението за спорт е със същите параметри.

4. Мобилно приложение - достъпно за iOS и Android

Мобилното приложение е достъпно и за двете най-популярни операционни системи - iOS и Android. Направена е апликация и за устройствата на Huawei. Betway app е оптимизиран за работа с десктоп варианта на онлайн букмейкъра. През приложението играчите могат да се възползват и от всички налични дневни и седмични бонуси, които се предлагат. Мобилното приложение поддържа удобни методи за депозит и теглене на средства. Това ще допринесе за повишаването на рейтинга на компанията.

5. Сигурна онлайн платформа

Играчите могат спокойно да предоставят личните си данни на букмейкъра, който използва всички налични методи за защита на потребителската информация. Компанията има лицензи в България, Великобритания и Малта и това я задължава да гарантира сигурността на своите клиенти. Висок професионализъм се забелязва и при защитата на сайта, мобилната версия на сайта и мобилното приложение. Регулиращите органи пък редовно ще проверяват букмейкъра за честността на игрите. Брандът се ползва и с голямо доверие сред потребителите в чужбина, защото се вслушва в желанията им и предоставя атрактивни промоции за всяка една платформа.

Много българите залагаха в онлайн платформите на Betway още преди компанията да навлезе на нашия пазар. Техният брой вероятно ще се увеличи, след като вече съществува регионална версия. Букмейкърът загатва, че ще подобрява качеството на услугите и у нас, но това ще стане с течение на времето.