Какво представляват игрите в Betway казино

Букмейкърът Betway от няколко месеца е в България и неговото присъствие се усеща осезаемо. Най-доволни са играчите, които имат възможност да се докоснат до голямото разнообразие от предлагани спортни и казино залози. Почитателите на риска могат да се наслаждават в betway казино едновременно на редица слот игри, рулетка, блекджек и други интересни предложения и оферти. Към богатото портфолио на хазартния оператор ще да добавим и казино игрите на живо, които допринасят за забавлението и високия рейтинг. Бонусите също си заслужават, за тези, които са готови да ги вземат.

В онлайн казиното на Betway внимание привлича специалният раздел "Вегас". В него играчите ще се потопят в света на някои от най-специалните ротативки, които се срещат и в меката на хазарта Лас Вегас. От компанията са положили усилия да пренесат своите клиенти в лъскавите игрални зали зад Океана. Предложенията, които са избрани във Вегас забавленията, са разнообразни и са изработени от едни от най-добрите софтуерни компании. За да ги стартирате, е необходимо да си направите регистрация. Иначе може да ги пробвате в демо режим. Самият раздел ще намерите лесно, още на началната страница. Букмейкърът се е постарал и в отделна икона е посочил най-предпочитаните игри. Сред избора за играчите са хитовите филмови заглавия - Game of Thrones и Tomb Raider: Lara Croft, спортни заглавия - Basketball Star, 11 Champions, рулетки - European и American, както и други. Ако играчите имат предпочитания за конкретна игра, лесно и бързо ще я откриете чрез търсачката в сайта. Тя е един удобен начин да спестите време и да го инвестирате в забавление.

В раздела има и над 100 слот игри. Те са на различна тематика и са доста вълнуващи. Сред популярните заглавия ще намерите Book of Atem, Book of Oz, Dragon Shard, Eagle’s Wings, Playboy, Seven 7’s, Relic Seekers, Tiki Mania и много други. За тези, които желаят да спечелят големи награди, букмейкърът предлага няколко ротативки с джакпот. При игрите са налични много бонус функции и изплащания на големи суми, стига да успеете да ги спечелите. За почитателите на покера също има специално място във Вегас раздела. В секцията с видео покер играчите могат да покажат уменията си в две игри - Bonus Deuces Wild Poker и Jacks or Better Poker. Засега предложенията се броят на пръстите на едната ръка, но със сигурност ще се увеличат с времето.

За тръпката от играта допринася и секцията "Игри на маса". Там ще срещнете реални крупиета и ще се насладите на истинско забавление. Игрите във видео стаите са денонощни и можете да опитате късмета си в HD качество. Те се излъчват от професионални студиа в реално време. Игрите са доста известни и предпочитани от играчите - покер, рулетка, блекджек и бакара. За разлика от Лас Вегас, в онлайн казиното на Betway не е необходимо да разполагате с огромна сума за залози. Имате възможност да правите и по-ниски залози, но пък да печелите по-големи суми.

Разделът "Вегас" е само една малка част от опциите за залози, които Betway предоставя на своите клиенти. За новите и все още трупащи опит играчи, онлайн казино предлага голяма колекция от игри в безплатен режим. Демо версиите са отлична възможност залагащите да научат правилата на игрите, преди да започнат да инвестират реални пари. В казиното могат да се намерят още различни виртуални игри на маса и с карти, видео покер предложения и други. Като заключение можем да потвърдим, че дигиталната платформа на букмейкъра в България е сигурна, защото компанията държи изключително много на своята репутация в световен мащаб. Сайтът за залози пък е изработен с иновативен дизайн и дава заявка, че ще се развива и за в бъдеще, за да предлага още по-качествен продукт на играчите.