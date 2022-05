Трябва ли ни Бетуей бонус код, за да вземем 200 лв. като нов клиент

Глобалната компания за онлайн хазарт BetWay оперира в България от началото на година, след като получи лиценз. През годините букмейкърът се превърна в популярна дестинация за спортни залози и онлайн казино игри. С навлизането на наша територия, компанията пусна своята дигитална платформа за българските фенове на залозите. И като всеки нов играч на пазара, хазартният оператор се стреми да увеличи състава на своя отбор. За почитателите на риска са подготвени атрактивни бонус оферти за добре дошъл. Освен добрата репутация на регламентираните пазари, BetWay отделя сериозни финансови средства за спонсорство на местни и международни спортни отбори. Някои от партньорствата са на принципа на пълното, основно спонсорство, което позволява на букмейкъра да постави своето лого на официалните екипи на отборите. Съществуват и по-малки спонсорски сделки, които определят букмейкъра, като официален бетинг партньор.

В списъка на партньорите на BetWay са няколко клуба от Английската Висша лига, които имат многобройни привърженици. Компанията е главен спонсор на Уест Хем Юнайтед. От 2005 година клубът от Лондон е неизменен участник в първата дивизия на първенството. През този сезон „чуковете“ си изградиха реноме на един от най-коравите домакини на Острова и победиха у дома водещите отбори в Премиър лийг. Компанията е официален бетинг партньор още на Лестър Сити и Брайтън. През настоящото първенство и двата клуба не постигнаха значителни успехи, но затвърдиха своите места в „златната среда“ на класирането.

От години BetWay оперира и на испанския пазар. Букмейкърът е основен спонсор на един от най-популярните грандове Атлетико Мадрид. През последните години клубът дава сериозен отпор на Реал Мадрид и Барселона в битката за шампионската корона в Ла Лига. Отборът на Диего Симеоне се утвърди и в Шампионската лига, като от най-коравите и непредпочитани съперници. „Дюшекчиите“ имат и по 10 титли и купи на страната във витрината си. Финансова помощ от английския оператор получава още отборът на Депортиво Алавес. Логото на бранда е поставено както на фланелките на отборите, така и на рекламните пана на стадионите им.

В голямото спортно семейство на букмейкъра е и германският Вердер Бремен. Клубът е с богата история и е един от основателите на Бундеслигата. Във витрината си с успехи има 4 шампионски титли на Германия и 6 пъти е печелил Купата на страната. Един от най-младите футболни клубове в Португалия - Белененсеш САД, също има договор за спонсорство с хазартния гигант от Острова. Клубът е основан през 2018 година и е наследник на славния Белененсеш.

BetWay си партнира още с редица клубове извън света на футбола. Сред тях са отбори от Националната баскетболна лига и Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Компанията е официален спонсор и на няколко тенис турнира от най-висок ранг, както и на тимове по тенис и крикет. Финансов ресурс се отделя и за популярните конни надбягвания във Великобритания. Всяка година параметрите по договора се променят в това партньорство.

Електронните спортове също печелят от договори с английския букмейкър. Сред финансираните организации са MIBR (Made in Brazil), която е фокусирана върху CS: GO и Rainbow Six:Siege. Отборът е изграден от младежи от Южна Америка, които постоянно надграждат успехите си. Известното име в Counter-Strike - Ninjas in Pyjamas (Нинджи в пижами) също е в списъка на партньорите на BetWay. Те са една от най-старите и най-уважаваните организации в електронните спортове.

Като се вземе предвид международния опит на компанията и инвестициите в редица спортни клубове и организации, въпрос на време е да започне да спонсорира и българския спорт. Родните отбори и спортисти имат нужда от свежи пари, които да подпомогнат подготовката и участието им в големи спортни форуми. Възможно е компанията да се фокусира и към телевизионната реклама, но със сигурност българските фенове на спорта и на залозите, ще усетят нейното присъствие.