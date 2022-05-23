Руският президент Владимир Путин коментира при разговор с беларуския си колега Александър Лукашенко твърденията на Запада, че за всички техни икономически проблеми „е виновен Путин“, като иронично обеща, че „сериозно ще си поговори със себе си“, съобщаваТАСС.

„Какво точно се случваше в Западните страни явно никой не оцени. Те живееха, четейки своите средства за масова информация и в замяна получиха инфлация и прочие. Вярно, „Путин е виновен“. Там за всичко „виновен е Путин“, каза Лукашенко в хода на двустранната му среща с Путин в руския курорт Сочи.

А Путин, смеейки се, му отговори: „Аз сериозно ще поговоря със себе си“.

Руската икономика много достойно издържа санкционния удар на Запада, въпреки всички трудности, допълни вече сериозно Путин. „Въпреки всички трудности, искам да отбележа, че руската икономика издържа на санкционния удар, и то издържа много достойно. За това говорят основните макроикономически показатели“, категоричен е Путин.

Той отбеляза, че „разбира се в икономиката не всичко е просто. Всичко, което се случва, изисква от икономическия блок на правителството особено внимание, особени усилия. И като цяло искам да подчертая, че тези усилия дават положителен ефект“, заяви още Путин.