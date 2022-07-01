Премиера: ОРКЕСТЪР БЕЗ ИМЕ на сцената на Опера в Летния Театър – Варна 2022

2 юли 2022, 21.00, Опера в Летния театър

Култовият филм прероден в мюзикъл!

В специална сценична адаптация на едноименния филмов сценарий на Станислав Стратиев, одобрена от наследниците на Царя на българската комедия.

33 актьори, 16 златни БГ хита на Васил Найденов, Тангра, Щурците, Сигнал, ФСБ, LZ и Силвия Кацарова, Кукери, Контрол, Тоника!

Сценичен вариант и постановка Борис Панкин

Диригент Страцимир Павлов

Сценография и костюми Петър Митев

Хореография Анастасия Неделчева

Художник осветление Лальо Христов

Мултимедия Константин Гарнизов, Ирина Радованова, Калоян Божилов

Със специалното участие на Михаил Петров в ролята на МИТАШКИ

В ролите:

ВЕЛКО - Мариан Бачев

ГОШЕТО - Йоан Попов

ПАВКАТА - Николай Дограмаджиев

ФИЛИП - Борислав Веженов

ВАНЯ - Димитрина Германова

РЕНИ - Волена Апостолова

БАЙ ПЕТЪР - Валери Ценков

АНГЕЛ (ученик на Велко)- Максим Ялнъзов

ФОТОГРАФА САНДЕВ - Даниел Йовков

ДИРЕКТОРА ПЕШЕВ - Димитър Ялнъзов

УПРАВИТЕЛЯТ В ШВЕДСКИЯ - Нейко Бодуров

ЖЕНА МУ - Тони Митева

ДЪЩЕРЯ МУ - Зои Бошнакова

ГОДЕНИКЪТ И - Данаил Христов

СВАТЪТ НА МИТАШКИ - Ясен Костов

СВАТЯТА НА МИТАШКИ - Стела Узунова

КУМАТА - Елиана Атанасова

КУМЪТ - Владимир Иванов

ВАНКО БАРМАНЪТ НА МИТАШКИ - Иван Петков

КИРЕТО КЕЛНЕРЪТ НА МИТАШКИ - Петър Николов

ПЕПИ - Анастасия Неделчева

МЪЖЪТ НА ПЕПИ - Тихомир Трифонов

ПАОЛО ЛЕОПАРДИ - Стоян Роянов

ТАМАДАТА МИЛЧО - Лев Караван

Гост-солисти, солисти, балет и оркестър на Държавна опера Варна

Българският мюзикъл за любов, море и... още нещо.

БИЛЕТИ: 15, 20, 30 и 40 лв.

БИЛЕТНИ КАСИ:

ТМПЦ - ВАРНА, пл. „Независимост” 1:

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК: 09:30ч.-13:30ч. и 14:30ч.-20:00ч. СЪБОТА: 10:00ч. - 13:30ч. и 14:30ч. - 19:00ч. и НЕДЕЛЯ: 11:00 ч.- 16:00 ч.

Тел. 052 665 022; ЗАЯВКИ: тел. 052 665 020

Фестивален и конгресен център: всеки ден от 10:30ч. до 20:00ч., тел. 052 608 446.

Можете да закупите своите билети и през онлайн мрежите на

EVENTIM: https://www.eventim.bg/bg/ и

ФКЦ: https://fccvarna.bg/

www.operavarna.com