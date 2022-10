Кратко ревю на казиното Winbet

Winbet се управлява от Winbet Online Ltd., дружество, което подлежи на регулиране от Националната агенция по приходите на България. Тъй като те са базирани в София, столицата на България, логично е играчите, които се намират там, да са целевата аудитория на сайта. Въпреки че спортните залози са първото нещо, на което ще попаднете на сайта, казиното и виртуалните спортни игри също са на видно място. Благодарение на това, на щедрите бонуси за добре дошли, които можете да вземете, и на удобните опции за депозиране, Winbet е добър универсален продукт, в който всеки може да намери по нещо.

Спортният букмейкър има малко изненади

В спортния букмейкър на Winbet няма много изненади, но той е добре проектиран и снабден с всички игри, лиги и възможности за залози, които се надявате да видите. Зареждането й отнема известно време, но това може да се очаква от страница с толкова много елементи, които изискват извличане на толкова много данни в реално време. В зависимост от Вашия браузър може да се окаже, че когато се опитате да заредите тази страница, тя зацикля и продължава да се обновява безкрайно. Ако случаят е такъв, ще трябва да преминете към друг браузър, по възможност такъв, който поддържа Flash, тъй като изглежда, че браузърът Chrome не се разбира с опцията за спортни залози или залози на живо на Winbet.

Казино игри в Уинбет

Казино игрите в Winbet, като изключим слотовете, са доста по-ограничени. При игрите на маса например има само европейска рулетка. Като се имат предвид усилията, положени в слотовете и спортните залози, е странно, че този сайт не е предложил по-широк избор. В категорията на winbet казино игри с карти отново има само три видео покер игри: Jacks or Better, Joker Poker и Four of a Kind Bonus Poker. Единствената игра в отделната категория за кено е Keno Universe и това е всичко.

20-те най-добри игри са изброени в отделни раздели, но това са просто 20-те слота, които се играят най-много на уебсайта. Winbet би могъл да се възползва от сключването на лицензионни споразумения с няколко допълнителни фирми, което ще му позволи да предостави по-голямо разнообразие от игри, включително слотове в допълнение към игрите на маса. Въпреки че слот машините на EGT са приемливи, има по-добри производители, които биха могли да предоставят по-примамливи игри.

Заключение за Winbet

Уебсайтът Winbet се представя отлично в някои области, докато в други изостава. Има много фактори, които правят сайта привлекателен от гледна точка на комарджиите в България, като не на последно място са голямата типография, функционалният слайдер и графиките, които го правят идеален за устройства със сензорни екрани, както и за по-малки мобилни телефони. Сайтът се радва на компетентна поддръжка на клиенти, голямо разнообразие от възможности за банкиране и приемане на българския лев като форма на плащане.

Опциите за спортни залози и залози на живо могат да бъдат капризни, когато става въпрос за зареждане, а след това има и казино игри, които работят срещу Winbet. По-точно липсата на казино игри. Изглежда абсурдно да си направиш труда да изградиш подобен уебсайт, а след това в казиното да има само европейска рулетка като игра на маса. Winbet наистина трябва да разшири тази селекция и да включи повече игри, които ще привличат играчите да се регистрират. От друга страна, независимо дали искате да залагате на спортни събития, или да играете слотове - предлаганите тук промоции са разумни. Следователно ситуацията в Winbet е смесена, тъй като сайтът има голям потенциал, но в момента покрива само малка част от него.